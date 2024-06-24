Пловец из Днепра завоевал «бронзу» на Чемпионате Европы.

Днепрянин Александр Желтяков вместе с тремя пловцами занял призовое место на взрослом Чемпионате Европы по плаванию.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходил в Белграде (Сербия), там 18-летний Александр недавно завоевал «золото» на дистанции 200 метров на спине.

В этот раз днепрянин принимал участие в соревнованиях в составе команды.

В украинскую команду входили Александр Желтяков, Владимир Лисовец, Арсений Ковалев и Илья Линник. Ребята заняли 3-е место в комбинированной эстафете 4 по 100 м с результатом 3:33.50 мин. и установили национальный рекорд Украины.

«Золото» завоевала команда Австрии, «серебро» — команда Польши.

Напомним, ранее мы писали, что днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном легкоатлетическом турнире.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: