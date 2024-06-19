Пловец из Днепра выиграл чемпионат Европы

Спортсмен из Днепра завоевал еще одну награду в Европе.

Пловец из Днепра Александр Желтяков – чемпион Европы по плаванию! О достижениях спортсмена сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он взял «золото» соревнований на дистанции 200 метров на спине.

Это первая победа 18-летнего спортсмена на соревнованиях среди взрослых.

Александр Желтяков – мастер спорта Украины международного класса по плаванию, двукратный чемпион и серебряный призер чемпионата Европы по плаванию среди юниоров: 100 м, 200 м, 50 м на спине.

В 2023 году Желтяков получил олимпийскую лицензию по плаванию на 200 метров на спине. Поэтому впервые за более чем 10 лет Украина примет участие в соревнованиях по плаванию в Олимпийских играх.

Александр представит Украину на Олимпиаде, которая состоится во Франции в этом году.

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