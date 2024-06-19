Пловец из Днепра выиграл чемпионат Европы

Пловец из Днепра Александр Желтяков – чемпион Европы по плаванию! О достижениях спортсмена сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Он взял «золото» соревнований на дистанции 200 метров на спине.
Это первая победа 18-летнего спортсмена на соревнованиях среди взрослых.
Александр Желтяков – мастер спорта Украины международного класса по плаванию, двукратный чемпион и серебряный призер чемпионата Европы по плаванию среди юниоров: 100 м, 200 м, 50 м на спине.
В 2023 году Желтяков получил олимпийскую лицензию по плаванию на 200 метров на спине. Поэтому впервые за более чем 10 лет Украина примет участие в соревнованиях по плаванию в Олимпийских играх.
Александр представит Украину на Олимпиаде, которая состоится во Франции в этом году.
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