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Пловец из Днепра установил рекорд на Чемпионате Европы по плаванию

Сегодня 16:47
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Спортсмен Александр Желтяков из Днепра на чемпионате Европы установил новый рекорд.

Новости Днепра про Пловец из Днепра установил рекорд на Чемпионате Европы по плаванию

18-летний Александр выступил на Чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Во время первого этапа комбинированной эстафеты 4х50 м спортсмен проплыл дистанцию 50 м на спине за 23.98 секунды.

Об этом говорится в сообщении Федерации плавания по Днепру.

Как сообщает федерация, Александр обновил юниорский рекорд Украины на этой дистанции.

Что известно об Александре Желтякове?

Александру 18 лет. Свою спортивную карьеру начал несколько лет назад и одержал победу на ряде чемпионатов Украины и Европы. Пловец специализируется на дистанции 100 и 200 метров на спине.

За свою короткую карьеру успел стать девятикратным призером юниорских чемпионатов Европы и получил два «золота» континентального первенства.

Александр установил три национальных рекорда Украины. Ему принадлежат лучшие достижения на дистанциях 100 и 200 метров на спине, а также в составе смешанной эстафеты 4х100 м комплексным стилем.

В 2023 году спортсмен получил олимпийскую лицензию по плаванию на 200 метров на спине. Благодаря Александру Украина впервые 12 лет будет представлена на Олимпийских играх по этой дисциплине.

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