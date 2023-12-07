Пловец из Днепра установил рекорд на Чемпионате Европы по плаванию

18-летний Александр выступил на Чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Во время первого этапа комбинированной эстафеты 4х50 м спортсмен проплыл дистанцию 50 м на спине за 23.98 секунды.
Об этом говорится в сообщении Федерации плавания по Днепру.
Как сообщает федерация, Александр обновил юниорский рекорд Украины на этой дистанции.
Александру 18 лет. Свою спортивную карьеру начал несколько лет назад и одержал победу на ряде чемпионатов Украины и Европы. Пловец специализируется на дистанции 100 и 200 метров на спине.
За свою короткую карьеру успел стать девятикратным призером юниорских чемпионатов Европы и получил два «золота» континентального первенства.
Александр установил три национальных рекорда Украины. Ему принадлежат лучшие достижения на дистанциях 100 и 200 метров на спине, а также в составе смешанной эстафеты 4х100 м комплексным стилем.
В 2023 году спортсмен получил олимпийскую лицензию по плаванию на 200 метров на спине. Благодаря Александру Украина впервые 12 лет будет представлена на Олимпийских играх по этой дисциплине.
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