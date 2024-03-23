Площадь в Днепре стала победителем престижной премии

В проекте Успенской площади удачно сочетаются классицистическая планировочная структура с модерным архитектурным дизайном.
Именно это создало пространство высокого качества по принципам безбарьерности.
У парку також висадили 285 нових саджанців цінних та реліктових порід.
Декоративная иллюминация ночью создает в парке романтическую атмосферу после заката.
Премия НСАУ проводится ежегодно, начиная с 2003 года.
Сегодня мы писали, что в ботсаду Днепра зацвел декоративный кустарник, очень похожий на японскую сакуру
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