Площадь в Днепре стала победителем престижной премии

Успенская площадь в Днепре стала победителем Премии НСАУ 2023 в номинации "Ландшафтная архитектура" (реализация).

В проекте Успенской площади удачно сочетаются классицистическая планировочная структура с модерным архитектурным дизайном.

Именно это создало пространство высокого качества по принципам безбарьерности.

У парку також висадили 285 нових саджанців цінних та реліктових порід.

Декоративная иллюминация ночью создает в парке романтическую атмосферу после заката.

Премия НСАУ проводится ежегодно, начиная с 2003 года.

Сегодня мы писали, что в ботсаду Днепра зацвел декоративный кустарник, очень похожий на японскую сакуру

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