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Платные медуслуги в больницах Днепра: перечень 2024

Сегодня 19:52
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Кабинет Министров утвердил список платных услуг для коммунальных медучреждений. Чиновники посчитали, что это поможет улучшить прозрачность медицинской системы и нормировать финансовые поступления в медучреждения. Платный перечень услуг поможет сократить случаи коррупционных нарушений так как пациент будет четко знать какая услуга покрывается медицинской гарантией, а какая – нет.

Новости Днепра про Платные медуслуги в больницах Днепра: перечень 2024

Журналисты dnepr.info узнали, в каких случаях пациенты должны полностью оплачивать медицинские услуги.

В каких случаях нужно платить

Если пациент обращается в медучреждение без направления врача. В таких случаях пациенту также нужно будет платить за проведение различных медицинских процедур – от забора крови на анализ до УЗИ или маммографии.  Заплатить нужно будет юридическим лицам, которые заключили договор на предоставление медицинских услуг с больницей или поликлиникой.

Если пациент захочет получить услуги в учреждениях здравоохранения сектора безопасности и обороны, а также Государственного управления делами и при этом не работает в этой сфере и не относится к контингенту, прикрепленному к ведомственной больнице или поликлинике. Если пациенту необходимо предоставить услуги, которые не покрываются по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Когда нужна только дополнительная оплата

Возможен и такой вариант, что сама медицинская услуга покрывается за счет медицинских гарантий, но при этом пациенту необходимо будет заплатить за дополнительные услуги. В случаях, если предоставляются медицинские услуги по месту жительства или пребывания пациенту по его пожеланию, а не по медицинским показаниям.

Если пациент захочет самостоятельно выбрать лечащего врача, при получении специализированной медицинской помощи в плановом порядке в стационарных условиях ему придется доплатить. Если больной захочет находиться в палате с повышенным комфортом и сервисом – за это также потребуется дополнительная плата.

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