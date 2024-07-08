Платные медуслуги в больницах Днепра: перечень 2024

Журналисты dnepr.info узнали, в каких случаях пациенты должны полностью оплачивать медицинские услуги.
Если пациент обращается в медучреждение без направления врача. В таких случаях пациенту также нужно будет платить за проведение различных медицинских процедур – от забора крови на анализ до УЗИ или маммографии. Заплатить нужно будет юридическим лицам, которые заключили договор на предоставление медицинских услуг с больницей или поликлиникой.
Если пациент захочет получить услуги в учреждениях здравоохранения сектора безопасности и обороны, а также Государственного управления делами и при этом не работает в этой сфере и не относится к контингенту, прикрепленному к ведомственной больнице или поликлинике. Если пациенту необходимо предоставить услуги, которые не покрываются по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.
Возможен и такой вариант, что сама медицинская услуга покрывается за счет медицинских гарантий, но при этом пациенту необходимо будет заплатить за дополнительные услуги. В случаях, если предоставляются медицинские услуги по месту жительства или пребывания пациенту по его пожеланию, а не по медицинским показаниям.
Если пациент захочет самостоятельно выбрать лечащего врача, при получении специализированной медицинской помощи в плановом порядке в стационарных условиях ему придется доплатить. Если больной захочет находиться в палате с повышенным комфортом и сервисом – за это также потребуется дополнительная плата.
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