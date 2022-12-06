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Платежки за свет при отключениях: как будут начислять плату за электроэнергию

Сегодня 13:12
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Нацрегулятор розповів, як будуть нараховувати плату за світло під час блекаутів.

Новости Днепра про Платежки за свет при отключениях: как будут начислять плату за электроэнергию

Об этом Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики на коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщила на сайте ведомства.

Теперь, если вы не успеете передать показатели счетчика, потому что у вас нет света – платить больше, чем вы употребили не придется. В таких случаях поставщик электроэнергии должен начислять плату по понижающему коэффициенту.

Таким образом, госрегулятор хочет защитить потребителей в условиях вынужденного ограничения электроэнергии, возникшего из-за страны-агрессора.

Обычно, если потребитель не передал показатели счетчика, платежка за свет приходит ему со средним показателем, который может быть больше реального потребления. А в условиях, когда электричества почти нет – разница была бы колоссальная.

Так, «в целях предотвращения проведения начислений за неупотребленную бытовыми потребителями электрическую энергию» операторы систем распределения должны применить в случае отсутствия фактических показаний счетчика понижающего коэффициента потребления электрической энергии при определении среднесуточного объема потребления электрической энергии индивидуальным бытовым потребителям в расчетном месяце, — отметил госрегулятор.

Но лучше передайте показатели, чтобы не переплачивать.

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