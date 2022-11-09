Планируют ли в Украине проводить дополнительную волну мобилизации: комментарий Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр ответила на вопрос, будет ли дополнительный призыв.

В Украине не планируют вводить дополнительную волну мобилизации, поскольку в ВСУ достаточно призванных граждан, — замминистра обороны Маляр.

Она заявила, что возможно, армии понадобятся дополнительные люди, однако такого может и не потребоваться.

Кроме того, заместитель министра добавила, что во время полномасштабной войны можно допускать разные сценарии, и что украинцам нужно готовиться к разным вариантам развития событий.

Напомним, ранее мы писали о том, кто не подлежит призыву во время мобилизации и у кого есть отсрочка. Так, отсрочку от мобилизации могут получить потерявшие на войне родственников, а также те, чьи близкие пропали без вести. Кроме того, отсрочка дается ученым, педагогам, если они работают в учебных заведениях и оформлены хотя бы на 0,75 ставки. Детальнее читайте тут.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: