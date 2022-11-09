Планируйте маршрут: сегодня в Днепре трамваи No19 закончат работу раньше

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Последние отправления:
от площади Старомостова — в 19:15;
от жилого массива Левобережный-3 — в 20:32.
Пожалуйста, учитывайте это при планировании своих поездок.
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