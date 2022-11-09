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Планируйте маршрут: сегодня в Днепре трамваи No19 закончат работу раньше

Сегодня 18:45
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В среду, 9 ноября, трамваи No19 завершат работу раньше. Это связано с ремонтом путей. Его проводят на Кайдаковом мосту.

Новости Днепра про Планируйте маршрут: сегодня в Днепре трамваи No19 закончат работу раньше

Об этом сообщили в Днепровском городском совете. 

Последние отправления:

от площади Старомостова — в 19:15;
от жилого массива Левобережный-3 — в 20:32. 

Пожалуйста, учитывайте это при планировании своих поездок.

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Новости Днепра про Планируйте маршрут: сегодня в Днепре трамваи No19 закончат работу раньшеУкраїнська Новости Днепра про Планируйте маршрут: сегодня в Днепре трамваи No19 закончат работу раньшеРусский

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