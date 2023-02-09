Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 9 февраля

В Днепре на маршруты вышли 50 трамваев и 37 троллейбусов.

9 февраля 2023 года на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:

троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Всего 37 транспортных средств;

трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Всего 50 трамвайных вагонов.

Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00. Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.

Также в городе работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 757 автобусов. Из них 148 – большой вместимости.

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