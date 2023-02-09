Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 9 февраля

9 февраля 2023 года на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:
Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00. Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.
Также в городе работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 757 автобусов. Из них 148 – большой вместимости.
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