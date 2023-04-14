Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 14 апреля

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 723 автобусов (из них 125 — большой вместимости).

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте .

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

14 апреля 2023 года электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

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