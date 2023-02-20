Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 20 февраля

Также на 90 автобусных маршрутах курсирует 736 автобусов (из них 146 – большой вместимости).

Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.

В понедельник, 20 февраля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию.

Спасительница из Днепра, получившая серьезное ранение в апреле прошлого года,…

В Днепре был замечен храм с куполами на первом этаже.

В Каменском двое мальчиков провалились под лед на Левобережном канале.

В Днепре спасатели помогли женщинам снять кольца с пальцев.

В Каменском двое детей провалились под лед В Каменском двое мальчиков провалились под лед на Левобережном канале. просмотров