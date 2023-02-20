Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 20 февраля

Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.
Расписание движения городского электротранспорта можно узнать:
Также на 90 автобусных маршрутах курсирует 736 автобусов (из них 146 – большой вместимости).
Читайте также:
Автор:
В Днепре спасатели помогли женщинам снять кольца с пальцев.
В Каменском двое мальчиков провалились под лед на Левобережном канале.
В Днепре был замечен храм с куполами на первом этаже.
Спасительница из Днепра, получившая серьезное ранение в апреле прошлого года,…
В Днепре спасатели помогли женщинам снять кольца с пальцев.
В Каменском двое мальчиков провалились под лед на Левобережном канале.
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре был замечен храм с куполами на первом этаже.
В Днепре 20 февраля снова не планируют выключать свет.
В Донецкой области погиб боец из Каменского.
Спасительница из Днепра, получившая серьезное ранение в апреле прошлого года, вернулась домой после 7 месяцев лечения в Германии.
Модель Кривого Рога представила Украину на престижном конкурсе.
Спасатели в Днепре дважды в день помогали женщинам, которые не могли снять кольцо с пальца.
Днепровские курсанты выстроились в гигантский герб.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!