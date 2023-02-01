Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 1 февраля

В среду, 1 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.

На троллейбусных маршрутах №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20 курсируют 37 транспортных средств.

На трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19 вышло 50 вагонов.

Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00.

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной. В связи с этим ситуация с движением технических рейсов в течение дня может меняться.

Также по городу работает 90 автобусных маршрутов в общем количестве 789 автобусов (из них 149 – автобусы большой вместимости).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: