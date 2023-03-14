Планируем маршрут: как в Днепре работает общественный транспорт 14 марта

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad, или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.
Также по городу будет работать 90 автобусных маршрутов с общим количеством 739 автобусов (из них 143 – большой вместимости).
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