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Планируем маршрут: как в Днепре работает общественный транспорт 14 марта

Сегодня 08:00
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Сегодня, 14 марта, электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Новости Днепра про Планируем маршрут: как в Днепре работает общественный транспорт 14 марта

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad, или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.

Также по городу будет работать 90 автобусных маршрутов с общим количеством 739 автобусов (из них 143 – большой вместимости).

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