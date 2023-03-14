Планируем маршрут: как в Днепре работает общественный транспорт 14 марта

Также по городу будет работать 90 автобусных маршрутов с общим количеством 739 автобусов (из них 143 – большой вместимости).

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad , или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot .

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Сегодня, 14 марта, электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Для жителей районов, где ведутся активные боевые действия, желающих выехать…

Российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую…

В Днепре на два года автомобилям планируют перекрыть улицу Королевы…

В бою погиб 33-летний Артем Феденко из Каменского До последнего вздоха, защищая мирное украинское небо, погиб солдат Феденко Артем Владимирович. Произошло это 25 января в бою в Донецкой области. У него остались жена, дочь и отец. просмотров

В Днепре на два года перекроют улицу Королевы Елизаветы В Днепре на два года автомобилям планируют перекрыть улицу Королевы Елизаветы. просмотров

Росіяни шість разів обстріляли Дніпропетровщину 13 березня: є руйнування Российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую объединенные территориальные громады Никопольского района Днепропетровской области. просмотров

Через Днепр каждый день идут эвакуационные поезда: расписание Для жителей районов, где ведутся активные боевые действия, желающих выехать в более безопасные места страны, ежедневно через Днепр курсируют эвакуационные поезда. просмотров

Вступление-2023: сегодня обнародовали пример теста по истории Украины С сегодняшнего дня будущие абитуриенты могут ознакомиться с демонстрационным вариантом заданий НМТ по истории Украины. 0 просмотров

ВСУ нанесли 10 ударов по районам дислокации оккупантов, а в Бахмуте продолжаются бои, — Генштаб Украинские военные нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а в Бахмуте Донецкой области продолжаются бои. 0 просмотров