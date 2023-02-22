Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 22 февраля

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.
Из-за проведения плановых ремонтных работ на трансформаторном пункте энергоснабжающей организации будет обесточена одна из тяговых подстанций электротранспорта, поэтому с 9:00 до 13:00 трамвайный маршрут №5 будет курсировать до остановки «Трубный завод».
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad, или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.
Также по городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 738 автобусов (из них 143 – большой вместимости).
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