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Пламя вырывалось на улицу: в Желтых Водах горел дом

Сегодня 12:52
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Вчера, 8 ноября, в 19.46 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Базарной города Желтые Воды.

Новости Днепра про Пламя вырывалось на улицу: в Желтых Водах горел дом

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно выехали спасатели, прибыв, они увидели пламя в жилом доме. Существовала угроза распространения огня на близлежащие хозяйственные постройки.

Новости Днепра про Пламя вырывалось на улицу: в Желтых Водах горел дом

Спасатели локализовали возгорание в 20:20 и ликвидировали в 20:35. Огонь повредил вещи домашнего обихода, мебель и деревянные конструкции дома на общей площади 60 кв. м.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

К месту вызова привлекли 15 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про Пламя вырывалось на улицу: в Желтых Водах горел дом

Новости Днепра про Пламя вырывалось на улицу: в Желтых Водах горел дом

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Новости Днепра про Пламя вырывалось на улицу: в Желтых Водах горел домУкраїнська Новости Днепра про Пламя вырывалось на улицу: в Желтых Водах горел домРусский

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