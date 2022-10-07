Пламя вспыхнуло внутри: в Днепре на улице Бутова сгорел дом

Пламя повредило домашние вещи, внутреннюю облицовку стен, крышу дома, а также находящуюся в нем мебель. Общая площадь пожара достигла 70 квадратных метров. В происшествии, к счастью, никто не пострадал. Пожар оперативно потушили. В спасательной операции участвовали 11 сотрудников Госслужбы.

Сегодня, 4 октября, в 05:09 на линию "101" сообщили, что…

В понедельник, 3 октября, в 13:26 на линию «101» поступило…

Сегодня, 5 октября, в 03:14 на линию "101" поступило сообщение…

ВСУ отразили наступление оккупантов вблизи 13 населенных пунктов, — Генштаб Вооруженные силы Украины за сутки отразили атаки россиян в районах 13 населенных пунктов и атаковали 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники. просмотров

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Есть жертвы и раненые: какая сейчас ситуация в Днепропетровской области Вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район. К сожалению, не обошлось без жертв и раненых. Об этом сообщил глава ДнепрОВА Валентин Резниченко. просмотров

Бросили умирать в кукурузном поле: в Днепропетровской области мужчину избили мужчину 5 октября в Новомосковском районе нашли 45-летнего жителя села Кильчень, который лежал в поле без сознания. просмотров

В Днепре хотят переименовать улицу в честь погибшего героя Макса Семенова Он много лет был президентом Днепровской ассоциации велосипедистов и Днепровской ассоциации экстремальных видов спорта. просмотров

Без света до 8 часов в день: жителей Днепра предупреждают о веерных отключениях электроэнергии Бывший глава пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины" и эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук оценил ресурсы на будущую зиму. Он предупредил жителей страны о грядущих веерных отключениях электроэнергии. В домах может не быть света до 8 часов в день. 0 просмотров

Над Днепром заметили редкие перистые облака (ФОТО) Сегодня жители Днепра могут полюбоваться необычными облаками – перистыми. 2 просмотров