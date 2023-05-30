Полсотни ракет, почти 40 дронов и 400 оккупантов, — Генштаб о потерях рф

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.23 ориентировочно составили:

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 30 мая, составили 410 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 207440 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 51 ракету и 38 дронов.

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