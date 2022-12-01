Сегодня состоится прощание: под Бахмутом погиб боец ​​из Днепропетровской области

Павел погиб 18 ноября под населенным пунктом Бахмут Донецкой области. Он был стрелком-снайпером одного из подразделений Вооруженных сил Украины.
Мужчине было 50 лет. У него осталась жена и сын.
Прощание с Павлом состоится 01 декабря в 12:00. в Светлогорском Доме культуры, захоронение состоится на центральном кладбище с. Светлогорское.
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