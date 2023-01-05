Петиция: парк Глобы в Днепре предлагают переименовать в парк имени Бандеры

«Название парка должно быть идеологически правильным, отвечать на современные вызовы и находить отзыв в сердцах молодежи. Сильный образ Бандеры сейчас безальтернативно привлекает молодежь», — сказано в тексте петиции.

Для того, чтобы обращение было рассмотрено в городском совете, нужно собрать 3000 подписей.

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