Петиция: парк Глобы в Днепре предлагают переименовать в парк имени Бандеры

«Название парка должно быть идеологически правильным, отвечать на современные вызовы и находить отзыв в сердцах молодежи. Сильный образ Бандеры сейчас безальтернативно привлекает молодежь», — сказано в тексте петиции.
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