Петиция о сложении мандата нардепом Тищенко набрала необходимое количество подписей

Петиция о лишении Николая Тищенко полномочий народного депутата, обнародованная после скандала в Днепре, набрала более 26 тысяч подписей.

Об этом идет речь на сайте электронных петиций Верховной Рады Украины.

Петицию обнародовали два дня назад – 24 июня. За один день ее подписали более 25 тысяч человек, а сегодня утром количество подписей дошло отметки в более чем 26 тысяч.

Твердо и решительно мы выступаем с инициативой по снятию полномочий депутата Верховной Рады Украины Николая Тищенко, — говорится в тексте к петиции.

Автор отмечает, что Тищенко «существенно вредит работе парламента» и злоупотребляет статусом народного депутата Украины.

На данный момент петиция на рассмотрении. Ожидаем официальную информацию.

Напомним, 20 июня Николай Тищенко второй раз за месяц приехал в Днепр с «облавой» на ботофермы. В тот же день в сети распространили видео, как его охранники избили и задержали ветерана. Позже по данному факту полиция Днепра открыла два уголовных производства. Утром 25 июня ему было вручено подозрение в незаконном лишении свободы человека. В тот же день ему выбирали меру пресечения в зале суда, где Тищенко заявил, что не собирается складывать мандат. Впоследствии, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу – он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

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