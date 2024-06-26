Петиция о сложении мандата нардепом Тищенко набрала необходимое количество подписей

Об этом идет речь на сайте электронных петиций Верховной Рады Украины.
Петицию обнародовали два дня назад – 24 июня. За один день ее подписали более 25 тысяч человек, а сегодня утром количество подписей дошло отметки в более чем 26 тысяч.
Твердо и решительно мы выступаем с инициативой по снятию полномочий депутата Верховной Рады Украины Николая Тищенко, — говорится в тексте к петиции.
Автор отмечает, что Тищенко «существенно вредит работе парламента» и злоупотребляет статусом народного депутата Украины.
На данный момент петиция на рассмотрении. Ожидаем официальную информацию.
Напомним, 20 июня Николай Тищенко второй раз за месяц приехал в Днепр с «облавой» на ботофермы. В тот же день в сети распространили видео, как его охранники избили и задержали ветерана. Позже по данному факту полиция Днепра открыла два уголовных производства. Утром 25 июня ему было вручено подозрение в незаконном лишении свободы человека. В тот же день ему выбирали меру пресечения в зале суда, где Тищенко заявил, что не собирается складывать мандат. Впоследствии, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу – он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
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