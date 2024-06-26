Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Петиция о сложении мандата нардепом Тищенко набрала необходимое количество подписей

Сегодня 10:17
просмотров

Петиция о лишении Николая Тищенко полномочий народного депутата, обнародованная после скандала в Днепре, набрала более 26 тысяч подписей.

Новости Днепра про Петиция о сложении мандата нардепом Тищенко набрала необходимое количество подписей

Об этом идет речь на сайте электронных петиций Верховной Рады Украины.

Петицию обнародовали два дня назад – 24 июня. За один день ее подписали более 25 тысяч человек, а сегодня утром количество подписей дошло отметки в более чем 26 тысяч.

Твердо и решительно мы выступаем с инициативой по снятию полномочий депутата Верховной Рады Украины Николая Тищенко, — говорится в тексте к петиции.

Автор отмечает, что Тищенко «существенно вредит работе парламента» и злоупотребляет статусом народного депутата Украины.

На данный момент петиция на рассмотрении. Ожидаем официальную информацию.

Напомним, 20 июня Николай Тищенко второй раз за месяц приехал в Днепр с «облавой» на ботофермы. В тот же день в сети распространили видео, как его охранники избили и задержали ветерана. Позже по данному факту полиция Днепра открыла два уголовных производства. Утром 25 июня ему было вручено подозрение в незаконном лишении свободы человека. В тот же день ему выбирали меру пресечения в зале суда, где Тищенко заявил, что не собирается складывать мандат. Впоследствии, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу – он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Читайте также:

Новости Днепра про Петиция о сложении мандата нардепом Тищенко набрала необходимое количество подписейУкраїнська Новости Днепра про Петиция о сложении мандата нардепом Тищенко набрала необходимое количество подписейРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Мэр Днепра объяснил, почему депутаты не поддержали петицию о «деньгах на ВСУ»
    Новости Днепра
    20.12.2023 14:10
    Мэр Днепра объяснил, почему депутаты не поддержали петицию о «деньгах на ВСУ»

    Депутаты горсовета не поддержали петицию "о деньгах на ВСУ".

    В Украине могут появиться мужские купе в поездах: зарегистрирована петиция
    Новости Днепра
    30.10.2023 09:05
    В Украине могут появиться мужские купе в поездах: зарегистрирована петиция

    Мужчины просят создать в поездах "Укрзалізниці" отдельные купе для них.

    Жители Днепра просят увеличить количество автобусов в час пик
    Новости Днепра
    12.10.2023 14:47
    Жители Днепра просят увеличить количество автобусов в час пик

    На одном из маршрутов днепряне просят увеличить количество автобусов.

    В Кривом Роге местные жители требуют снизить стоимость воды из-за ее качества: подробности
    Новости Днепра
    16.08.2023 10:39
    В Кривом Роге местные жители требуют снизить стоимость воды из-за ее качества: подробности

    Жители Кривого Рога хотят платить за воду из-под крана как…

    Последние новости

    Александр Усик отказался от звания чемпиона в пользу боя Джошуа – Дюбуа
    Александр Усик отказался от звания чемпиона в пользу боя Джошуа – Дюбуа

    Украинский боксер и абсолютный чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик отказался от пояса IBF в пользу боя между бывшими противниками, которые в прошлом проиграли ему бой.

    Сегодня 09:32
    1
    просмотров
    В Днепре из-за отсутствия света снизилось давление подачи воды на ряде улиц: адреса
    В Днепре из-за отсутствия света снизилось давление подачи воды на ряде улиц: адреса

    На улицах Днепра снова возникли проблемы с водоснабжением.

    Сегодня 08:29
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили труп
    На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили труп

    Ночью в селе Лобойковка произошел пожар.

    Сегодня 07:49
    1
    просмотров
    В небе над Кривым Рогом зафиксировали редкое оптическое явление (ФОТО)
    В небе над Кривым Рогом зафиксировали редкое оптическое явление (ФОТО)

    Вчера, 25 июня, вечером в Кривом Роге увидели огненную радугу.

    Сегодня 07:24
    3
    просмотров
    В Днепре 26 июня на нескольких улицах света не будет с утра до вечера: адреса
    В Днепре 26 июня на нескольких улицах света не будет с утра до вечера: адреса

    Некоторым абонентам ЦЭК приостановят подачу электроэнергии почти на весь день.

    Сегодня 06:43
    4
    просмотров
    Погода на 26 июня: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 26 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    На Родину из плена вернулись 90 украинских военных
    На Родину из плена вернулись 90 украинских военных

    В Украину вернулись еще 90 защитников.

    Вчера 21:55
    3
    просмотров
    Рекордное количество «ухилянтов» задержали в Одесской области, среди них — мужчины из Днепропетровщины
    Рекордное количество «ухилянтов» задержали в Одесской области, среди них — мужчины из Днепропетровщины

    Мужчин с Днепропетровщины, которые хотели попасть за границу, задержали пограничники.

    Вчера 21:30
    3
    просмотров
    «Эй, слушай, голова»: Тищенко рассказал свою версию событий в Днепре, а затем попросил судью оставить ему деньги
    «Эй, слушай, голова»: Тищенко рассказал свою версию событий в Днепре, а затем попросил судью оставить ему деньги

    Нардеп утверждает, что к нему подошли "три парня с коляской" и начали оскорблять.

    Вчера 20:50
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области 70-летний мужчина выпал из окна 3-го этажа
    В Днепропетровской области 70-летний мужчина выпал из окна 3-го этажа

    В Днепропетровской области помогали мужчине, который упал с 3-го этажа.

    Вчера 19:54
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх