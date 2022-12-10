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Песики уже не в моде: в Днепре выгуливали пони и орла (ВИДЕО)

Сегодня 18:27
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Мы писали, что в Днепре в одном из скверов днепрянка выгуливала удава.

Новости Днепра про Песики уже не в моде: в Днепре выгуливали пони и орла (ВИДЕО)

Местные жители неоднозначно отнеслись к такому.

А вот наши следующие герои, наверное, вдохновились этим, поэтому решили выгулять своих любимцев: пони и орла.

Фото и видео опубликовали горожане в социальных сетях.

Так, на улице Грушевского заметили двух пони в компании владельца.

Кто-то с собачкой, а кто-то – с пони, – подписали видео днепряне.

А на 12 квартале заметили мужчину, который выгуливал орла.

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