Песики уже не в моде: в Днепре выгуливали пони и орла (ВИДЕО)

Местные жители неоднозначно отнеслись к такому.
А вот наши следующие герои, наверное, вдохновились этим, поэтому решили выгулять своих любимцев: пони и орла.
Фото и видео опубликовали горожане в социальных сетях.
Так, на улице Грушевского заметили двух пони в компании владельца.
Кто-то с собачкой, а кто-то – с пони, – подписали видео днепряне.
А на 12 квартале заметили мужчину, который выгуливал орла.
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