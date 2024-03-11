Первый в истории Украины: фильм «20 дней в Мариуполе» получил Оскар

В этой номинации он соревновался со следующими лентами: «Бобби Вайн: Народный президент», «Вечная память», «4 дочери» и «Убить тигра».
Режиссер Мстислав Чернов во время получения награды сказал, что был бы рад не получать «Оскар», лишь бы только россия не начала полномасштабную войну против Украины.
Это первый «Оскар» в истории Украины. Это честь для меня. Но, вероятно, я первый режиссер в истории, который скажет: «Хотел бы я, чтобы этого фильма не было». Я бы отдал эту награду, чтобы россия никогда бы не нападала на Украину, никогда бы не захватывала наши города, чтобы не убивала десятки тысяч украинцев, чтобы не удерживала заложников — гражданских и солдат, которые защищали свою землю, — сказал он.
Чернов закончил свою речь словами «Слава Украине!».
Что известно о фильме «20 дней в Мариуполе»
Украинский военный корреспондент Мстислав Чернов снял российскую осаду Мариуполя в феврале-марте 2022 года, в начале полномасштабной войны против Украины.
Лента получила множество премий, среди которых BAFTA и премия Гильдии режиссеров Америки в категории «Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике».
Трейлер фильма:
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