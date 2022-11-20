Первый уровень опасности: завтра Днепр накроет густой туман

Такое количество осадков повлечет за собой густой туман, об этом предупреждает служба ГСЧС.

Почти по всей Днепропетровщине сегодня, 20 ноября, сильный дождь.

Один из фондов, основанных в Днепре, будет проводить розыгрыш с…

Такое количество осадков повлечет за собой густой туман, об этом…

Такое количество осадков повлечет за собой густой туман, об этом…

У вокзала в Днепре нашли гранату В Днепре на площади у вокзала была найдена граната. По предварительной информации, боеприпас увидели в биотуалете горожане и вызвали на место происшествия правоохранителей. Полиция выяснила, что корпус гранаты Ф-1 был без запала. Правоохранители устанавливают, кто может быть причастен к инциденту… просмотров

В Днепре перекроют железнодорожный переезд На Днепровском железнодорожном вокзале будут проводиться ремонтные работы. просмотров

Вилкул пошел на больничный после попадания под обстрел Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул пошел на больничный после попадания под обстрел. просмотров

Авточернетка Кондитер из Днепра сделал торт в честь Чемпионата мира по футболу Сегодня 12:49 Известный на весь город кондитер Дмитрий Никифоренко продолжает удивлять кондитерскими шедеврами. В этот раз Дмитрий реалистично воспроизвел футбольную тему. Из медовых коржей и других продуктов кондитер сделал… просмотров

В Днепре разыгрывают сухпай оккупанта Один из фондов, основанных в Днепре, будет проводить розыгрыш с интересным вознаграждением. просмотров

330 человек личного состава: Генштаб опубликовал потери оккупантов за последние сутки В Украине уже почти 9 месяцев идет война. Генштаб ВСУ опубликовал данные потерь оккупантов на украинской земле за последние сутки. просмотров