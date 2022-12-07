Первый уровень опасности: в Днепре предупредили о сильной гололедице

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
По прогнозам синоптиков, в Днепре ухудшатся погодные условия. Поэтому Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии объявил о штормовом предупреждении.
8 декабря ночью и утром в городе Днепр и местами по области ожидается гололедица. Уровень опасности 1 (желтый)
Будьте осторожны и внимательны. Советуем соблюдать безопасность при движении на автотранспорте.
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