Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Переселенців у Дніпрі годуватимуть гарячими обідами: де поїсти

Сегодня 19:45
просмотров

У Дніпрі для переселенців стартувала видача безкошовних гарячих обідів для вимушено переміщених осіб.

Новости Днепра про Переселенців у Дніпрі годуватимуть гарячими обідами: де поїсти

Благодійність ініційована соціальними установами місцевої влади.

«Це будуть перші страви, другі страви з м’ясом, овочеві салати тощо.
Для того, аби отримати такий обід, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення, де написати відповідну заяву та отримати талони на обід на кожен день», — йдеться у повідомленні.
Переселенці, які зараз перебувають у Дніпрі, можуть прийти за порціями гарячого харчування за двома адресами:

— вул. Олега Петрова, 1Б, з 11:00 до 16:00;

— вул. Богдана Хмельницького, 3А, з 13:00 до 17:00.

Деталі за телефонами: 097−385−60−19, 095−510−26−50 — Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО у Дніпрі.

Читайте також:

Новости Днепра про Переселенців у Дніпрі годуватимуть гарячими обідами: де поїстиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, — Генштаб

    Украинские защитники "приземлили" российский штурмовик Су-25, а также уничтожили три…

    Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает
    Новости Днепра
    Сегодня 17:14
    Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает

    Жители Днепра в ближайшее время смогут отметить еще один новый…

    Отключения не совпадают с графиком ДТЕК: как узнать, когда не будет света
    Новости Днепра
    Сегодня 14:15
    Отключения не совпадают с графиком ДТЕК: как узнать, когда не будет света

    В связи с похолоданием в Днепре действуют аварийные отключения света,…

    Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фото
    Новости Днепра
    Сегодня 12:43
    Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фото

    Благодійність ініційована соціальними установами місцевої влади. «Це будуть перші страви, другі…

    Последние новости

    В Днепре на Амурском мосту автомобиль врезался в отбойник: движение затруднено
    В Днепре на Амурском мосту автомобиль врезался в отбойник: движение затруднено

    Сегодня, 12 января, в Днепре на Амурском мосту произошла авария.

    Сегодня 19:43
    0
    просмотров
    Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, — Генштаб
    Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, — Генштаб

    Украинские защитники "приземлили" российский штурмовик Су-25, а также уничтожили три склада боеприпасов, поразили три района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Иностранцы смогут служить в Украине по контракту
    Иностранцы смогут служить в Украине по контракту

    Верховная рада приняла законопроект о прохождении военной службы иностранцами по контракту.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре разыскивают 65-летнего мужчину, у которого проблемы с памятью
    В Днепре разыскивают 65-летнего мужчину, у которого проблемы с памятью

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 17:36
    1
    просмотров
    Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает
    Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает

    Жители Днепра в ближайшее время смогут отметить еще один новый год – китайский.  В Поднебесной он считается «годом Судьбы» и обещает всем перемены. Чтобы повезло нужно надеть красное, попробовать китайские пельмени и убрать в квартире.

    Сегодня 17:14
    просмотров
    «А могли родиться в Бурятии»: в Днепре оставили послания для соседей, которые идут пешком из-за сломанного лифта (ФОТО)
    «А могли родиться в Бурятии»: в Днепре оставили послания для соседей, которые идут пешком из-за сломанного лифта (ФОТО)

    Жители Днепра креативно подбадривают соседей, которые идут пешком из-за сломанного лифта.

    Сегодня 17:06
    просмотров
    В Днепре снова не будут включать уличное освещение
    В Днепре снова не будут включать уличное освещение

    В Днепре сегодня не будет уличного освещения.

    Сегодня 16:36
    просмотров
    Война, Залужный и Бандера: какие статьи в «Википедии» украинцы читали чаще всего в 2022 году
    Война, Залужный и Бандера: какие статьи в «Википедии» украинцы читали чаще всего в 2022 году

    Наибольшей популярностью пользовалась статья, посвященная полномасштабному вторжению россии.

    Сегодня 16:27
    0
    просмотров
    Шторм, затопленные базы и кафе: какая ситуация сейчас в оккупированной Кирилловке
    Шторм, затопленные базы и кафе: какая ситуация сейчас в оккупированной Кирилловке

    Поселок городского типа Кирилловка находится под оккупацией с весны 2022 года.

    Сегодня 15:59
    0
    просмотров
    Куда выбрасывать новогодние елки в Днепре: адреса
    Куда выбрасывать новогодние елки в Днепре: адреса

    В Днепре снова работают пункты для утилизации елок.

    Сегодня 15:51
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх