Переселенців у Дніпрі годуватимуть гарячими обідами: де поїсти

Деталі за телефонами: 097−385−60−19, 095−510−26−50 — Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО у Дніпрі.

Переселенці, які зараз перебувають у Дніпрі, можуть прийти за порціями гарячого харчування за двома адресами:

Для того, аби отримати такий обід, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення, де написати відповідну заяву та отримати талони на обід на кожен день», — йдеться у повідомленні.

У Дніпрі для переселенців стартувала видача безкошовних гарячих обідів для вимушено переміщених осіб.

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