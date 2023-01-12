Переселенців у Дніпрі годуватимуть гарячими обідами: де поїсти

Благодійність ініційована соціальними установами місцевої влади.
Благодійність ініційована соціальними установами місцевої влади.
— вул. Олега Петрова, 1Б, з 11:00 до 16:00;
— вул. Богдана Хмельницького, 3А, з 13:00 до 17:00.
Деталі за телефонами: 097−385−60−19, 095−510−26−50 — Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО у Дніпрі.
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