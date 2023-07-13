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  • Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отмены

Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отмены

Сегодня 17:22
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Кабинет министров принял новое Постановление, согласно которому часть внутренне перемещенных лиц может потерять выплаты, для другой части переселенцев выплаты останутся в силе до конца января 2024 года.
Новости Днепра про Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отмены

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Журналисты dnepr.info разбирались, кому отменят выплаты, и кто продолжит их получать.

Как отметили в Министерстве социальной политики помощь в виде выплат в 3 тыс грн для лиц с инвалидностью и детей и 2 тыс грн для всех остальных будут получать все вынужденные переселенцы, проживающие в Украине.

Не будут их продлевать тем, кто находится за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин. Причину нужно подтвердить документами. Среди таких, что не повлияют на выплаты: служебная командировка, стажировка, лечение, реабилитация, уход за больным и оздоровление ребенка.

Перестанут платить тем, кто вернулся на прежнее место жительства.

Также с 1 сентября выплаты прекратятся для тех переселенцев, которые купили транспортное средство выпущенное менее 5 лет назад, но если временно перемешенное лицо является волонтером, закупало авто для нужд обороны страны – его эта норма не коснется и выплата помощи будет продолжена.

Перестанут платить тем, кто купил земельный участок, квартиру или здание и отдал за него более 100 тыс грн либо имеют на депозите в банке более 100 тыс грн. Коснется это и тех, кто накупил иностранной валюты на сумму более 100 тыс грн.

Прекратятся выплаты для тех, у кого есть жилье на «мирных» территориях Украины.

Как отметили в Министерстве социальной политики, новые критерии для получения помощи не влияют на полученную помощь до 1 августа 2023 года. Тем, кому выплаты полагаются, и кто не подпадает под новые нормы помощь будет продлена автоматически.

Всех получателей помощи ждет проверка по различным государственным реестрам. О прекращении выплат они будут оповещены. В случае несогласия у таких людей есть возможность обжаловать решение.

 

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Новости Днепра про Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отменыУкраїнська Новости Днепра про Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отменыРусский

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