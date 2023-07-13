Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отмены

Журналисты dnepr.info разбирались, кому отменят выплаты, и кто продолжит их получать.
Как отметили в Министерстве социальной политики помощь в виде выплат в 3 тыс грн для лиц с инвалидностью и детей и 2 тыс грн для всех остальных будут получать все вынужденные переселенцы, проживающие в Украине.
Не будут их продлевать тем, кто находится за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин. Причину нужно подтвердить документами. Среди таких, что не повлияют на выплаты: служебная командировка, стажировка, лечение, реабилитация, уход за больным и оздоровление ребенка.
Перестанут платить тем, кто вернулся на прежнее место жительства.
Также с 1 сентября выплаты прекратятся для тех переселенцев, которые купили транспортное средство выпущенное менее 5 лет назад, но если временно перемешенное лицо является волонтером, закупало авто для нужд обороны страны – его эта норма не коснется и выплата помощи будет продолжена.
Перестанут платить тем, кто купил земельный участок, квартиру или здание и отдал за него более 100 тыс грн либо имеют на депозите в банке более 100 тыс грн. Коснется это и тех, кто накупил иностранной валюты на сумму более 100 тыс грн.
Прекратятся выплаты для тех, у кого есть жилье на «мирных» территориях Украины.
Как отметили в Министерстве социальной политики, новые критерии для получения помощи не влияют на полученную помощь до 1 августа 2023 года. Тем, кому выплаты полагаются, и кто не подпадает под новые нормы помощь будет продлена автоматически.
Всех получателей помощи ждет проверка по различным государственным реестрам. О прекращении выплат они будут оповещены. В случае несогласия у таких людей есть возможность обжаловать решение.
Читайте также:
Автор:
Украинский актер Гарик Бирча, полюбившийся зрителям благодаря комедийному телесериалу «Виталька»,…
На жилом массиве Тополь исчезла елка-символ микрорайона.
Житель Днепра заставил мальчика раздеться перед камерой во время видеоразговора.
14 июля по всей территории Украины будет бурлить непогода. Не…
Украинский актер Гарик Бирча, полюбившийся зрителям благодаря комедийному телесериалу «Виталька», опроверг информацию о своей гибели на фронте.
На жилом массиве Тополь исчезла елка-символ микрорайона.
Вчера, 12 июля, около 21:00 на Черниговщине возле пгт Куликовка автомобиль выехал на железнодорожные пути, несмотря на запретные сигналы, и попал под поезд: погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Житель Днепра заставил мальчика раздеться перед камерой во время видеоразговора.
14 июля по всей территории Украины будет бурлить непогода. Не обделит вниманием она и Днепр.
В Днепре существует легенда о большом количестве подземных ходов, пролегающих под городом и построенных еще с момента основания населенного пункта. Наибольшая концентрация этих ходов находится в парке Шевченко, а вход в тоннель был в нынешнем Дворце студентов.
В Киеве ко Дню Независимости снимут советский герб на щите монумента Родина-мать.
К днепрянам пришел чужой хорек.
Недавно мы писали, что в Днепропетровской области без вести пропал 38-летний Евгений Садовой.
В эти выходные днепряне смогут полакомиться пиццей и развлечься в парках города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!