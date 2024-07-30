Перекрутили слова украинского врача: в Украине распространяют очередной фейк

Фактчекеры VoxCheck предупредили жителей Украины, что пропагандисты вновь вернулись к теме об «американских биолабораториях». На этот раз в сети, в частности в Telegram-каналах, ходят публикации о якобы распространении лихорадки Денге в Украине.
Это неправда. Министерство здравоохранения не объявляло о рисках или начале эпидемии лихорадки Денге, — сообщили в публикации VoxCheck.
Оказалось, что авторы дезинформативных публикаций ссылаются на слова украинского врача-инфекционистки Ольги Голубовской. В мае этого года она распространила результаты анализа пациента, у которого обнаружили лихорадку Денге, и призвала коллег быть внимательными к симптому заболевания.
Впрочем, о деятельности «американских биолабораторий» как причине появления случаев Денге в Украине медикиня не упоминает, — говорится в сообщении.
Этот факт подтвердили и в Днепропетровском областном ЦКПХ и объяснили, что по состоянию на июнь 2024 года ВОЗ сообщила о более чем 10 миллионах случаев лихорадки Денге с начала года.
Украина не входит в список стран, где зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой Денге.
Предупреждение о вспышке болезни имело место еще в прошлом году, в частности, об этом сообщали в Центре общественного здоровья Минздрава Украины. В публикации отметили, специалист по инфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фарррар сообщил, что горячка Дэнге станет основной угрозой для юга США, Южной Европы и Африки в течение этого десятилетия.
Призываем вас быть осмотрительными и доверять информации только с официальных ресурсов Минздрава, призывали в ЦКПХ.
Лихорадка Денге – это острая инфекционная болезнь, которая склонна к эпидемическому распространению. Инфекцию распространяют «тигровые комары» — aedes albopictus. Эта болезнь обычно типична для стран Африки и Азии, однако в настоящее время, по данным ВОЗ, Денге распространяется и на другие территории.
Лихорадка Денге является опасной болезнью, которая приводит к летальным случаям. Источники инфекции – больные люди, обезьяны.
Симптомы:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре после взрывов начали ширить фейки о химической угрозе.
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