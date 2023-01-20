Переехали всего за неделю до ракетного удара: в Днепре попрощались с погибшими супругами

14 января россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

К сожалению, 46 человек погибли. Среди тех, кого убила российская ракета, и молодые супруги Дмитрий Гузь, Анастасия Игнатенко и их сынишка Макар.

Вчера, 19 января, в Днепре попрощались с Анастасией и Дмитрием. Тело их сынишки так и не нашли.

Об этом пишет “Суспільне”.

Анастасия – мастер спорта Украины по прыжкам на акробатической дорожке, неоднократная чемпионка Запорожской области, призер чемпионатов Украины. Работала тренером по акробатике. Муж Анастасии занимался бизнесом. Супруги – переселенцы. Квартиру в доме, куда попала ракета, семья арендовала за неделю до трагедии.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!

Не простим! Отомстим!

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