Переехали всего за неделю до ракетного удара: в Днепре попрощались с погибшими супругами

К сожалению, 46 человек погибли. Среди тех, кого убила российская ракета, и молодые супруги Дмитрий Гузь, Анастасия Игнатенко и их сынишка Макар.
Вчера, 19 января, в Днепре попрощались с Анастасией и Дмитрием. Тело их сынишки так и не нашли.
Об этом пишет “Суспільне”.
Анастасия – мастер спорта Украины по прыжкам на акробатической дорожке, неоднократная чемпионка Запорожской области, призер чемпионатов Украины. Работала тренером по акробатике. Муж Анастасии занимался бизнесом. Супруги – переселенцы. Квартиру в доме, куда попала ракета, семья арендовала за неделю до трагедии.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!
Не простим! Отомстим!
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