Перед Рождеством россияне снова могут обстрелять Украину ракетами, – Игнат

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Три дня подряд идут атаки. Как россияне там спланировали, мы пока не знаем. Нам нужно просто готовиться к этому и держать прах сухим, как говорится, ракеты чтобы были заряжены, а люди готовы, – отметил он.
Спикер подчеркнул, что россия не изменила своих захватнических намерений в отношении Украины.
Вопрос идет об их выживании – не о нашем… Мы будем готовиться, отбивать все угрозы. Верьте в наши Вооруженные силы, – добавил Игнат.
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