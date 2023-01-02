Перед Рождеством россияне снова могут обстрелять Украину ракетами, – Игнат

Российские войска могут осуществить очередной обстрел Украины перед Рождеством 7 января, однако украинские военные ожидают атаки и готовятся отбивать их.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Три дня подряд идут атаки. Как россияне там спланировали, мы пока не знаем. Нам нужно просто готовиться к этому и держать прах сухим, как говорится, ракеты чтобы были заряжены, а люди готовы, – отметил он.

Спикер подчеркнул, что россия не изменила своих захватнических намерений в отношении Украины.

Вопрос идет об их выживании – не о нашем… Мы будем готовиться, отбивать все угрозы. Верьте в наши Вооруженные силы, – добавил Игнат.

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