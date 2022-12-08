Перебили все тело: в Днепре в помощи нуждается собачка Бонус, которого жестоко избили

В Днепре спасают собаку, которой перебили все тело.

Об этом рассказала зооволонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

Маленького песика Бонуса кто-то жестоко избил. Раненое животное два дня пролежало на морозе. Сейчас собака находится в ветеринарной клинике, из-за серьезных травм Бонус чувствует нестерпимую боль и живет на обезболивающих.

У Бонуса черепномозговая травма, перебитый таз и лапы, поврежденный позвоночник, оторванный хвост, передавивший нервные окончания в пояснице, из-за чего животное не может ходить. Собаке уже провели первую операцию и стабилизировали ее состояние.

Предстоит еще одна операция, без которой Бонус не сможет ходить. Надо прооперировать вторую лапу и сделать декомпрессию позвоночника. К сожалению, на все это нужны деньги. За лечение собачки уже долг 12 тысяч гривен, а нужно собрать еще 7.

Бонус боец, но ему нужна ваша помощь.

Если у вас есть возможность помочь Бонусу финансово, сделать это можно по реквизитам ниже. INSTAGRAM МИНИ-ПРИЮТА, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ ХВОСТИКОВ ТУТ https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

ВСЕ СОЦ СЕТИ, РЕКВИЗИТЫ МИНИ-ПРИЮТА/ФОНДА https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга

Карты мини-приюта для помощи Уманчик Ольга Валентиновна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 5375 4141 0707 6654 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

Расчётный счет PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Назначение «Благотворительная помощь для пёсика Бонуса»

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