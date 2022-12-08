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  • Перебили все тело: в Днепре в помощи нуждается собачка Бонус, которого жестоко избили

Перебили все тело: в Днепре в помощи нуждается собачка Бонус, которого жестоко избили

Сегодня 15:55
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В Днепре спасают собаку, которой перебили все тело.

Новости Днепра про Перебили все тело: в Днепре в помощи нуждается собачка Бонус, которого жестоко избили

Об этом рассказала зооволонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

Маленького песика Бонуса кто-то жестоко избил. Раненое животное два дня пролежало на морозе. Сейчас собака находится в ветеринарной клинике, из-за серьезных травм Бонус чувствует нестерпимую боль и живет на обезболивающих.

У Бонуса черепномозговая травма, перебитый таз и лапы, поврежденный позвоночник, оторванный хвост, передавивший нервные окончания в пояснице, из-за чего животное не может ходить. Собаке уже провели первую операцию и стабилизировали ее состояние.

Предстоит еще одна операция, без которой Бонус не сможет ходить. Надо прооперировать вторую лапу и сделать декомпрессию позвоночника. К сожалению, на все это нужны деньги. За лечение собачки уже долг 12 тысяч гривен, а нужно собрать еще 7.

Бонус боец, но ему нужна ваша помощь.

Новости Днепра про Перебили все тело: в Днепре в помощи нуждается собачка Бонус, которого жестоко избили

Если у вас есть возможность помочь Бонусу финансово, сделать это можно по реквизитам ниже.
 
INSTAGRAM МИНИ-ПРИЮТА, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ ХВОСТИКОВ ТУТ
ВСЕ СОЦ СЕТИ, РЕКВИЗИТЫ МИНИ-ПРИЮТА/ФОНДА
Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга
Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com — международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение «Благотворительная помощь для пёсика Бонуса»

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Новости Днепра про Перебили все тело: в Днепре в помощи нуждается собачка Бонус, которого жестоко избилиУкраїнська Новости Днепра про Перебили все тело: в Днепре в помощи нуждается собачка Бонус, которого жестоко избилиРусский

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