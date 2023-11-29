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  • Пенсионерка из Кривого Рога по дороге в больницу трижды сменила «скорую», дважды попав в ДТП

Пенсионерка из Кривого Рога по дороге в больницу трижды сменила «скорую», дважды попав в ДТП

Сегодня 16:58
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В Кривом Роге пенсионерка трижды сменила "скорую", потому что дважды попала в ДТП по дороге в больницу.

Новости Днепра про Пенсионерка из Кривого Рога по дороге в больницу трижды сменила

Курьезная история произошла в Кривом Роге, сообщает издание «Свої».

Врачи везли пожилую женщину, которая получила переохлаждение в медучреждение, когда в них врезался Chevrolet. Это произошло на Пионере недалеко от объездной в Кривом Роге. Бригада, которая первой взялась за спасение пенсионерки, осталась на месте происшествия вместе с правоохранителями.

А за пациенткой приехала еще одна «скорая», которая забрала пенсионерку, чтобы довезти в больницу.

Новости Днепра про Пенсионерка из Кривого Рога по дороге в больницу трижды сменила

Но и здесь не сложилось. О следующем ДТП мы уже рассказывали и показывали видео.

В машину «скорой» буквально через несколько минут после первой аварии въехало такси. ДТП произошло на 173 квартале. Спецавтомобиль ехал с сиреной и мигалками, но таксист вовремя не отреагировал и врезался в машину медиков.

На этот раз вместе с пенсионеркой в больницу забрали водителя такси и его пассажирку.

К сожалению, информации о том, доехала ли женщина в медучреждение, нет, но новых сообщений о ДТП в Кривом Роге тоже, поэтому надеемся, что пациентка наконец-то получит необходимую помощь.

Новости Днепра про Пенсионерка из Кривого Рога по дороге в больницу трижды сменила

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге сын издевается над своей пожилой матерью.

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