Пенсионерка из Кривого Рога по дороге в больницу трижды сменила «скорую», дважды попав в ДТП

Курьезная история произошла в Кривом Роге, сообщает издание «Свої».
Врачи везли пожилую женщину, которая получила переохлаждение в медучреждение, когда в них врезался Chevrolet. Это произошло на Пионере недалеко от объездной в Кривом Роге. Бригада, которая первой взялась за спасение пенсионерки, осталась на месте происшествия вместе с правоохранителями.
А за пациенткой приехала еще одна «скорая», которая забрала пенсионерку, чтобы довезти в больницу.
Но и здесь не сложилось. О следующем ДТП мы уже рассказывали и показывали видео.
В машину «скорой» буквально через несколько минут после первой аварии въехало такси. ДТП произошло на 173 квартале. Спецавтомобиль ехал с сиреной и мигалками, но таксист вовремя не отреагировал и врезался в машину медиков.
На этот раз вместе с пенсионеркой в больницу забрали водителя такси и его пассажирку.
К сожалению, информации о том, доехала ли женщина в медучреждение, нет, но новых сообщений о ДТП в Кривом Роге тоже, поэтому надеемся, что пациентка наконец-то получит необходимую помощь.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге сын издевается над своей пожилой матерью.
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В Кривом Роге на Днепропетровщине сын издевался над старенькой матерью.
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