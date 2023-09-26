Печальное известие: в Днепре ушел из жизни режиссер народного театра-студии «Маски»

Светлая память!

Сегодня стало известно, что ушел из жизни заслуженный работник культуры Украины, режиссер народного театра-студии «Маски» Игорь Трахт. Он более 50 лет отдал служению культуре и работе во Дворце студентов ДНУ.

Об этом сообщили на странице вуза в ФБ.

Игорь Трахт окончил Днепропетровский металлургический институт, с 1981 года стал руководителем театра миниатюр «Маски». В 2003 году Игорю Трахту присвоили звание «Заслуженный работник культуры Украины».

Под руководством Игоря Яковлевича театр «Маски» неоднократно становился обладателем Гран-При, лауреатом и победителем фестивалей разного уровня, – говорится в сообщении.

Кроме того, Игорь Трахт много лет был неизменным режиссером официальных торжественных мероприятий Днепровского национального университета.

Новогодние представления для детей, спектакли, фестиваль молодежных театров «Театральная сессия», студенческий поэтически-музыкальный конкурс «Poetry» и другие мероприятия, которые стали образцом его таланта и упорного труда на театральной ниве, навсегда останутся в памяти каждого из нас, – говорится в сообщении вуза.

Выражаем искренние соболезнования близким и родным Игоря Яковлевича.

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