Пчеловод-переселенец восстанавливает пасеку на Днепропетровщине

Пчеловод Роман Бурджанадзе с семьей выехал из временно оккупированной Луганской области в село на Днепропетровщине и решил создавать пасеку заново.

Об этом сообщили в проекте USAID Экономическая поддержка Украины.

Сейчас мужчина готовит новые ульи, в которые весной планирует заселить пчелосемье.

Дома Бурджанадзе пять лет развивал промышленную пасеку, она насчитывала 200 ульев и приносила стабильный доход.

Однако из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина с семьей в начале марта вынужден был покинуть дом и любимое дело. На второй день войны пасека оказалась в оккупации, туда не было доступа, так что забрать с собой пчеловод ничего не мог.

Переехав в Днепропетровщину, Бурджанадзе с помощью специалистов проекта USAID подготовил бизнес-план и получил грант от государства по программе «Еробота» на 250 тыс. грн. Эти деньги он потратил на приобретение древесины для ульев, рамок, другого инвентаря, закупку пчелопакетов. Также он взял на работу двух переселенцев.

На Днепропетровщине хорошие медоносы: есть травы, акация, лес, река. Надеюсь, что получу вкусный мед”, – сказал Бурджанадзе.

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