Патриотические снежные картины: дети Днепровской области поддерживают воинов ВСУ

Чудові патріотичні сніжні картини створюють дошколята Васильківщини.

Об этом сообщает Васильковское дошкольное учебное заведение «Зернятко».

«Дети с нетерпением ждали снега, ведь игры и опыты со снегом любят все. Наши детишки попытались быть художниками. Но рисовали мы не на листах, а на снежных.

С большим удовольствием дети создавали картину «Цветущая Украина» с помощью воспитателя Евгении Борисовны Задубровской. Этот опыт со снегом был увлекательным и волшебным», — говорится в сообщении.