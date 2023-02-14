Патриотические снежные картины: дети Днепровской области поддерживают воинов ВСУ

«Дети с нетерпением ждали снега, ведь игры и опыты со снегом любят все. Наши детишки попытались быть художниками. Но рисовали мы не на листах, а на снежных.С большим удовольствием дети создавали картину «Цветущая Украина» с помощью воспитателя Евгении Борисовны Задубровской. Этот опыт со снегом был увлекательным и волшебным», — говорится в сообщении.
Раньше мы писали: Діти війни: понад 1,7 тис переселенок народили дітей на Дніпропетровщині
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области за неделю зарегистрировали два случая бешенства среди…
Продавцы товаров для взрослых считают, что, несмотря на войну, с…
Порой, чтобы рассказать о всех чувства не подобрать слов. В…
Будут судить жителя Днепропетровщины, который выдавал себя за СБУшника.
В Днепропетровской области за неделю зарегистрировали два случая бешенства среди животных.
В турецком городе Кахраманмараш, который очень сильно пострадал от землетрясений 6 февраля, из-под завалов достали женщину.
Продавцы товаров для взрослых считают, что, несмотря на войну, с украинским сексом все было, есть и будет хорошо!
Порой, чтобы рассказать о всех чувства не подобрать слов. В таком случае пригодятся открытки. Журналисты dnepr.info ко Дню всех влюбленных создали 7 праздничных валентинок, которые помогут рассказать о чувствах, но поймут их только жители Днепра.
Будут судить жителя Днепропетровщины, который выдавал себя за СБУшника.
В результате ракетного удара россиян по жилому дому на ж/м Победа были разрушены 63 квартиры, которые располагались в двух подъездах над тамошней амбулаторией. Еще десятки домов повреждены.
В Турции погибла семья из Украины.
Важная информация!
В Днепре вернулись к привычному графику уличного освещения.
На месте происшествия работают правоохранители.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!