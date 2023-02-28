Патрульные Днепра задержали нетрезвого беглеца: подробности

В Днепре на улице Янтарной пьяный водитель за рулем Volkswagen убегал от патрульных.

В полицию обратился местный житель, который сообщил о неадекватном водителе, нарушившем правила движения на улице Калиновой.

Патрульные оперативно разыскали подозрительный автомобиль на улице Янтарной и подали ему звуковой сигнал для остановки. Вместо этого водитель Volkswagen ускорился и пытался сбежать от правоохранителей. Патрульные заблокировали автомобиль и задержали нарушителя.

В ходе общения с водителем инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти обследование в установленном законом порядке. Мужчина согласился. Результат прибора Драгер подтвердил, что водитель нетрезв. В его крови было 1,56 промилле алкоголя

Патрульные составили административные материалы по ч.1 ст. 130, ст. 122-2 и по ч. 2 ст. 122 КУоАП. Водителя отстранили от вождения. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

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