Парки Днепра снова засветятся: как будет работать освещение в местах отдыха

Благодаря стабилизации энергосистемы «Укрэнерго» снял ограничения на потребление электроэнергии. В этой связи в Днепре теперь будет работать уличное освещение в парках.

Освещение в парках будет работать до 22:00.

По сообщению «Укрэнерго», дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует и пока не прогнозируется. Импорт электроэнергии незначителен и существенно уменьшается благодаря стабилизации электроснабжения в стране.

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