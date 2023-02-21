Парки Днепра снова засветятся: как будет работать освещение в местах отдыха

Освещение в парках будет работать до 22:00.
По сообщению «Укрэнерго», дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует и пока не прогнозируется. Импорт электроэнергии незначителен и существенно уменьшается благодаря стабилизации электроснабжения в стране.
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