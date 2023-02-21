Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Парки Днепра снова засветятся: как будет работать освещение в местах отдыха

Сегодня 22:00
просмотров

Благодаря стабилизации энергосистемы «Укрэнерго» снял ограничения на потребление электроэнергии. В этой связи в Днепре теперь будет работать уличное освещение в парках.

Новости Днепра про Парки Днепра снова засветятся: как будет работать освещение в местах отдыха

Освещение в парках будет работать до 22:00.

По сообщению «Укрэнерго», дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует и пока не прогнозируется. Импорт электроэнергии незначителен и существенно уменьшается благодаря стабилизации электроснабжения в стране.

Читайте также:

Новости Днепра про Парки Днепра снова засветятся: как будет работать освещение в местах отдыхаУкраїнська Новости Днепра про Парки Днепра снова засветятся: как будет работать освещение в местах отдыхаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Трижды за день россияне обстреливали Днепропетровщину
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    Трижды за день россияне обстреливали Днепропетровщину

    Ворог тричі на день обстріляв Нікополь та район.

    Нет воды и отопления: кому в Днепре в этот вечер не повезло
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    Нет воды и отопления: кому в Днепре в этот вечер не повезло

    В Днепре вечером 21 февраля в некоторых домах нет воды…

    Ищем все вместе: в Днепре зник 23-летний пропал Богдан Гладкий
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Ищем все вместе: в Днепре зник 23-летний пропал Богдан Гладкий

    Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 23-летнего Гладкого Богдана Юрьевича.

    В Днепре бесстрашный мужчина стоял на льдине посреди реки.
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    В Днепре бесстрашный мужчина стоял на льдине посреди реки.

    Сегодня, 21 февраля, в соцсетях распространилось видео, где на в…

    Последние новости

    Трижды за день россияне обстреливали Днепропетровщину
    Трижды за день россияне обстреливали Днепропетровщину

    Ворог тричі на день обстріляв Нікополь та район.

    Сегодня 21:15
    0
    просмотров
    Нет воды и отопления: кому в Днепре в этот вечер не повезло
    Нет воды и отопления: кому в Днепре в этот вечер не повезло

    В Днепре вечером 21 февраля в некоторых домах нет воды и отопления.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Ищем все вместе: в Днепре зник 23-летний пропал Богдан Гладкий
    Ищем все вместе: в Днепре зник 23-летний пропал Богдан Гладкий

    Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 23-летнего Гладкого Богдана Юрьевича.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В Днепре бесстрашный мужчина стоял на льдине посреди реки.
    В Днепре бесстрашный мужчина стоял на льдине посреди реки.

    Сегодня, 21 февраля, в соцсетях распространилось видео, где на в районе Набережной Победы мужчина стоит на льдине прямо посреди реки. Правоохранители выехали на место и выяснили, что жизни мужчины ничего не угрожает.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    «Мощь. Украинская каменная»: в Украине пачку соли продают за 500 грн для помощи ВСУ
    «Мощь. Украинская каменная»: в Украине пачку соли продают за 500 грн для помощи ВСУ

    В Украине выставили на продажу соль от государственного предприятия "Артемсоль", работа которого сейчас приостановлена. Стоимость килограммовой пачки составляет 500 грн.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Гном-мечтатель, прообраз Baby Born и «Золушка»: какие игрушки раньше делали в Днепре
    Гном-мечтатель, прообраз Baby Born и «Золушка»: какие игрушки раньше делали в Днепре

    30 лет назад в Днепре ежегодно производили миллион различных детских игрушек. Куклы продавались не только в местных торговых точках, но и в магазинах других стран, таких как Бельгия и Франция.

    Сегодня 18:18
    просмотров
    40 дней горя: в Днепре проведут панихиду за погибшими жителями дома на Победе
    40 дней горя: в Днепре проведут панихиду за погибшими жителями дома на Победе

    В Днепре проведут панихиду по погибшим во время ракетного удара днепрянам.

    Сегодня 17:37
    0
    просмотров
    По Днепру ездил угнанный автомобиль ОБСЕ
    По Днепру ездил угнанный автомобиль ОБСЕ

    В Днепре обнаружили автомобиль, который угнали в ОБСЕ весной.

    Сегодня 17:03
    просмотров
    В Днепре планируют сузить на месяц Слобожанский проспект: подробности
    В Днепре планируют сузить на месяц Слобожанский проспект: подробности

    Важная информация!

    Сегодня 16:39
    0
    просмотров
    В Днепре дедушка не мог вернуться домой, потому что у него на улице сломалась инвалидная коляска
    В Днепре дедушка не мог вернуться домой, потому что у него на улице сломалась инвалидная коляска

    В Днепре патрульные помогли дедушке, у которого сломалась инвалидная коляска посреди улицы.

    Сегодня 16:25
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх