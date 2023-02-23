Парад планет: днепряне могут увидеть, как Луна, Юпитер и Венера выстроились в одну линию

Выгляните в окно, вы увидите, как Луна, Юпитер и Венера выстроились в одну линию. Еще за горизонтом скрылся Нептун, также выискивавшийся в линию.

Такие сближения небесных тел принято именовать «соединениями».

Об этом сообщает Культурная столица – КУСТ в сети.

Парад планет – это редкое астрономическое событие.

Эксперты в области эзотерики говорят, что парад планет несет в себе энергию разрушений и превращений – благодаря энергетике космоса вы сможете убрать из своей жизни все излишнее.