Папа Римский носит браслет, сделанный из металла с «Азовстали» - Днепр Инфо
Папа Римский носит браслет, сделанный из металла с «Азовстали»
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Сегодня 17:06

Папе Римскому Франциску подарили браслет из стали, изготовленной на легендарном Мариупольском металлургическом комбинате "Азовсталь". В сети появились фото понтифика с символическим украшением на руке.

Новости Днепра про Папа Римский носит браслет, сделанный из металла с

Браслеты с «Азовсталь. Символ несокрушимости» были созданы из последней довоенной партии металла, произведенной заводом в Мариуполе. Теперь один из таких оказался в Ватикане, сообщается в Telegram-канале Мариупольского горсовета.

Новости Днепра про Папа Римский носит браслет, сделанный из металла с

Кроме того, подарили главе Католической церкви специальную пачку «АРТЕМСОЛИ» — «Мощь. Украинская каменная».

Вместе с подарком Франциску передали списки защитников и защитниц Мариуполя, а также некоторых гражданских, которых Россия удерживает в плену. Папу Римского попросили «приобщить голос Ватикана» к немедленному освобождению пленных украинцев.

Новости Днепра про Папа Римский носит браслет, сделанный из металла с

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