Браслеты с «Азовсталь. Символ несокрушимости» были созданы из последней довоенной партии металла, произведенной заводом в Мариуполе. Теперь один из таких оказался в Ватикане, сообщается в Telegram-канале Мариупольского горсовета.
Кроме того, подарили главе Католической церкви специальную пачку «АРТЕМСОЛИ» — «Мощь. Украинская каменная».
Вместе с подарком Франциску передали списки защитников и защитниц Мариуполя, а также некоторых гражданских, которых Россия удерживает в плену. Папу Римского попросили «приобщить голос Ватикана» к немедленному освобождению пленных украинцев.
Читайте также:
Россия продолжает атаковать Днепропетровскую область, разрушая своими снарядами гражданскую инфраструктуру…
Служба безопасности Украины на Днепропетровщине задержала криминального авторитета, который почти…
В пятницу, 24 февраля, патрульные Днепра приехали на вызов на…
Специалисты Днепропетровского ОЦКПБ Минздрава исследовали качество питьевой воды в Днепре…