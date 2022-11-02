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  • Памятнику Екатерине Второй в Одессе дали в руки петлю и надели колпак палача (ФОТО)

Памятнику Екатерине Второй в Одессе дали в руки петлю и надели колпак палача (ФОТО)

Сегодня 10:41
просмотров

Активисты в Одессе продолжают сражаться против памятника Екатерине Второй, который не хочет сносить мэр Труханов.

Новости Днепра про Памятнику Екатерине Второй в Одессе дали в руки петлю и надели колпак палача (ФОТО)

Сегодня 2 ноября, одесситы начали публиковать фото памятника Екатерине Второй, с красным колпаком палача на голове и петлей в руках.

Вокруг сноса памятника Екатерине идут ожесточенные дискуссии уже не первый месяц. Активисты требуют от мэра Одессы Труханова убрать его. Тот настойчиво выступает против этого. Мнения самих одесситов тоже разделились. Кто-то кричит о том, что это один из символов Одессы, а другие отмечают, что Екатерина Вторая проводила политику тотальной русификации украинцев и буквально уничтожила Запорожскую Сечь и украинское казачество.

И вот сегодня активисты еще раз намекнули, что императрица вела довольно агрессивную политику против Украины, поэтому дали ей в руки удавку и надели на голову колпак палача.

Новости Днепра про Памятнику Екатерине Второй в Одессе дали в руки петлю и надели колпак палача (ФОТО)

Отметим, в Днепре тоже когда-то был памятник Екатерине Второй. Сначала он стоял на нынешней Соборной площади, а затем возле музея Яворницкого в окружении каменных баб. Во время Второй Мировой войны монумент исчез. По одной из версий, его вывезли в Германию.

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Новости Днепра про Памятнику Екатерине Второй в Одессе дали в руки петлю и надели колпак палача (ФОТО)Українська Новости Днепра про Памятнику Екатерине Второй в Одессе дали в руки петлю и надели колпак палача (ФОТО)Русский

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