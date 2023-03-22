Памятник поезду и двухэтажные дома: как 50 лет назад выглядел ж\м Северный в Днепре

Развитие жилмассива Северный в Днепре началось почти 100 лет назад. Первые дома тут появились в 1930-х годах. Сегодня это один из отдаленных районов, проблемы с транспортом тут были и остаются до сих пор. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как строился жилмассив и как он выглядел раньше.

В 1930-е года район стал осваиваться, тут появились первые двух и трехэтажные дома. Селились тут в основном работники железной дороги. До конца 1960-х годов он назывался «поселок Северный». Над «именем» долго не думали и назвали в честь месторасположения территории – в северной части Днепра.

Из развлечений, доступных жителям тут был большой стадион «Локомотив». Сегодня он находится в плачевном состоянии.

В начале 1970-х тут начали возводить девятиэтажки и поселок стал превращаться в настоящий жилмассив. Со временем появились школы, больницы, общежития, столовые и магазины.

На Северном есть необычный памятник «Поезду, дошедшему до Берлина», установленный в 1974 году. Согласно легенде, этот паровоз был свидетелем ключевых событий Второй мировой войны и даже в 1945 году побывал в Берлине и Поцдаме. Раньше возле памятника был сквер, но сегодня он больше напоминает пустырь.

Попасть на жилмассив можно с нескольких улиц, одна из дорог проходит по пешеходному мосту. До начала этого века он был деревянный.

Северный находится в промышленном районе города, но тут также есть и своя церковь – Храм иконы Божей Матери Иверская, открытый в 1998 году. Она находится возле леса, где водятся белки и зайцы.

В 2019 году на Северном был открыт сквер.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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