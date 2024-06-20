Падают деревья, столбы и врезаются мусорные баки: в Днепре из-за непогоды много изуродованных авто (ВИДЕО)

Сегодня лучше из дома больше не выходить.

Многие авто уже повреждены в Днепре в результате непогоды, накрывшей город в четверг, 20 июня.

В городе из-за бури массово падают деревья и столбы. Заносит также мусорные баки, срывает рекламные конструкции и валит билборды.

На бульваре Славы пустой мусорный бак несколько раз подряд врезался в припаркованный автомобиль. Мужчина, проходивший рядом, дважды ставил бак на место, но мусорка все равно билась о машину.

На Тополе столб упал на припаркованную машину.

Ветер настолько сильный, что срывающееся с деревьев ветки врезаются в стекло машин и пробивают его насквозь.

Большая палка врезалась в стекло припаркованной машины. Предварительно известно, что внутри никого не было.

На улице Калиновой ветром свалило огромное дерево.

Если вы сейчас дома – не выходите. Кому не повезло оказаться на улице, будьте максимально осторожны, стоит обходить подозрительные рекламные конструкции и деревья.

Предварительно, непогода продлится до конца дня.

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