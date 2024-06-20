Падают деревья, столбы и врезаются мусорные баки: в Днепре из-за непогоды много изуродованных авто (ВИДЕО)

Многие авто уже повреждены в Днепре в результате непогоды, накрывшей город в четверг, 20 июня.
В городе из-за бури массово падают деревья и столбы. Заносит также мусорные баки, срывает рекламные конструкции и валит билборды.
На бульваре Славы пустой мусорный бак несколько раз подряд врезался в припаркованный автомобиль. Мужчина, проходивший рядом, дважды ставил бак на место, но мусорка все равно билась о машину.
На Тополе столб упал на припаркованную машину.
Ветер настолько сильный, что срывающееся с деревьев ветки врезаются в стекло машин и пробивают его насквозь.
Большая палка врезалась в стекло припаркованной машины. Предварительно известно, что внутри никого не было.
На улице Калиновой ветром свалило огромное дерево.
Если вы сейчас дома – не выходите. Кому не повезло оказаться на улице, будьте максимально осторожны, стоит обходить подозрительные рекламные конструкции и деревья.
Предварительно, непогода продлится до конца дня.
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