Озеро на рынке и башня вместо флага: ТОП-10 редких фото Днепра с начала прошлого века

Днепр развивается и меняется. Часть старинных строений города была разрушена во время войны и революции, часть реконструирована до такой степени, что с оригинальным внешним видом их уже ничего не связывает, а часть территории старого города теперь застроена новыми домами. Как Днепр выглядел 100 и более лет назад теперь можно увидеть только на фото. Журналисты dnepr.info собрали подборку фотографий, на которых запечатлен наш город в начале прошлого века.

Жилмассив Победа и набережная появились в Днепре лишь в 1970-х годах. До этого на берегу реки были лесопилки и частные дома.

Дома часто стояли у самой воды, но людей это не смущало. Вот так раньше выглядел Фестивальный причал.

Дорога на центральном проспекте была вымощена брусчаткой, а на аллее посредине были молодые деревца чуть выше человеческого роста. По дорогам ездили повозки и кареты, запряженные лошадьми. А трамвайный маршрут №1 считается одним из самых старых в городе.

На фото – первое здание городской управы, расположенное на центральном проспекте. Теперь это колледж, а рядом – Екатеринославский бульвар и троллейбусная остановка.

На месте ТЦ «Пассаж» раньше был главный рынок города и куча каменных лавок, где продавали все: от конфет до табака.

Сегодня на первом этаже этого здания находится известный кондитерский магазин, а само здание после Второй мировой войны было реконструировано и потеряло свой внешний облик. Что касается фонтана – он также перестал функционировать после освобождения Днепра в 1943 году. Теперь это проезжая часть.

Находясь в самом центре города можно увидеть купола Троицкой церкви. Но еще 100 лет назад рассмотреть ее с площади Героев Майдана можно было намного лучше.

Раньше на месте рынка Озерка было озеро и болото. Но его «подсушили» и «переместили» в парк Глобы.

На месте одного из самых высоких флагштоков на горе в Днепре раньше была водонапорная башня. Ее главной задачей было обеспечить район водой, но место было выбрано не очень удачно, в воду попадали нечистоты с реки и в 1911 году башню снесли.

Изначально здание вокзала в Днепре было совершенно другой формы. Реконструировали его несколько раз, прежде чем вокзал стал таким, каким мы его знаем сегодня.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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