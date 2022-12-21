Озеро на рынке и башня вместо флага: ТОП-10 редких фото Днепра с начала прошлого века

Жилмассив Победа и набережная появились в Днепре лишь в 1970-х годах. До этого на берегу реки были лесопилки и частные дома.
Дома часто стояли у самой воды, но людей это не смущало. Вот так раньше выглядел Фестивальный причал.
Дорога на центральном проспекте была вымощена брусчаткой, а на аллее посредине были молодые деревца чуть выше человеческого роста. По дорогам ездили повозки и кареты, запряженные лошадьми. А трамвайный маршрут №1 считается одним из самых старых в городе.
На фото – первое здание городской управы, расположенное на центральном проспекте. Теперь это колледж, а рядом – Екатеринославский бульвар и троллейбусная остановка.
На месте ТЦ «Пассаж» раньше был главный рынок города и куча каменных лавок, где продавали все: от конфет до табака.
Сегодня на первом этаже этого здания находится известный кондитерский магазин, а само здание после Второй мировой войны было реконструировано и потеряло свой внешний облик. Что касается фонтана – он также перестал функционировать после освобождения Днепра в 1943 году. Теперь это проезжая часть.
Находясь в самом центре города можно увидеть купола Троицкой церкви. Но еще 100 лет назад рассмотреть ее с площади Героев Майдана можно было намного лучше.
Раньше на месте рынка Озерка было озеро и болото. Но его «подсушили» и «переместили» в парк Глобы.
На месте одного из самых высоких флагштоков на горе в Днепре раньше была водонапорная башня. Ее главной задачей было обеспечить район водой, но место было выбрано не очень удачно, в воду попадали нечистоты с реки и в 1911 году башню снесли.
Изначально здание вокзала в Днепре было совершенно другой формы. Реконструировали его несколько раз, прежде чем вокзал стал таким, каким мы его знаем сегодня.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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