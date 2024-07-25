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«Ответственность за убийство Ирины Фарион взял на себя «автономный революционный неонацист»: что известно

Сегодня 11:04
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Поліція продовжує розслідувати вбивство Ірини Фаріон.

Новости Днепра про «Ответственность за убийство Ирины Фарион взял на себя «автономный революционный неонацист»: что известно

В сети активно распространяют сообщения, в которых указана информация из российских средств массовой информации по убийству Ирины Фарион.

В частности, один из российских Telegram-каналов, позиционирующий себя как «независимое издание без цензуры» опубликовал в сообщении, в котором указано, что «ответственность за убийство Ирины Фарион взял на себя «автономный революционный неонацист» из российской NS/WP, объяснивший мотив «борьбой против расовых предателей» и прикреплено 10-секундное видео, якобы, момента выстрела в Фарион. На видео можно услышать женские вопли, а в последние секунды можно заметить небольшой кадр с места происшествия.

Кадры из видео сравнили с местом убийства Фарион и заметили некоторые совпадения — машины, которые видели во дворе, где произошло убийство, и авто на видео похожи по цвету и форме.

Новости Днепра про «Ответственность за убийство Ирины Фарион взял на себя «автономный революционный неонацист»: что известно

Представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила Суспильному, что в настоящее время правоохранители проверяют эту информацию.

Вчера (24 июля — ред.) во время мониторинга соцсетей мы обнаружили эту информацию. Сейчас изучаем на предмет, будет ли она полезна следствию, — сказала Добровольская.

Напомним, в пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили о розыске предполагаемого причастного к убийству Ирины Фарион — по словам соседей мужчина в панаме и очках в течение длительного времени наблюдал за подъездом, где живет языковед.

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Новости Днепра про «Ответственность за убийство Ирины Фарион взял на себя «автономный революционный неонацист»: что известноУкраїнська Новости Днепра про «Ответственность за убийство Ирины Фарион взял на себя «автономный революционный неонацист»: что известноРусский

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