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Получал «товар» на почте: в Днепре задержан подозреваемый в наркосбыте

Сегодня 14:57
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В Днепре задержали 20-летнего парня, подозреваемого в наркосбыте.

Новости Днепра про Получал

В Днепре задержан 20-летний парень, подозреваемый в наркосбыте.

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

Парня задержали на выходе из почтового отделения.

Во время обыска в квартире, где жил мужчина, было найдено 60 расфасованных слип-пакетов с марихуаной, 250 свертков с амфетамином и психотропным веществом PVP, — говорится в сообщении полиции.

За такое правонарушение парень может отсидеть до 10 лет за решеткой.

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