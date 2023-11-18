Получал «товар» на почте: в Днепре задержан подозреваемый в наркосбыте

В Днепре задержан 20-летний парень, подозреваемый в наркосбыте.
Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
Парня задержали на выходе из почтового отделения.
Во время обыска в квартире, где жил мужчина, было найдено 60 расфасованных слип-пакетов с марихуаной, 250 свертков с амфетамином и психотропным веществом PVP, — говорится в сообщении полиции.
За такое правонарушение парень может отсидеть до 10 лет за решеткой.
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Козенко Антон
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