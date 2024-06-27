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Отрубили ногу и отпустили домой: в Днепре неизвестные поиздевались над домашним котом

Сегодня 11:20
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В Днепре неизвестные жестоко поиздевались над домашним котом и оставили умирать.

Новости Днепра про Отрубили ногу и отпустили домой: в Днепре неизвестные поиздевались над домашним котом

Об ужасном случае рассказала владелица котика, ее публикацией поделились в Facebook-сообществе «Актив ж/м Парус».

Кот по кличке Симба исчез в районе 2-Деевки 21 июня, на его поиски бросились на следующий день, однако не смогли найти домашнего любимца.

25 июня на телефон владелицы позвонили неизвестные и сообщили, что нашли Симбу. Однако привозить его не собирались.

По словам девушки, неизвестных было несколько, по голосу похожие на подростков. Они, издеваясь, сказали, что «отпустили его домой» на правом берегу Днепра. После этого заблокировали номер владелицы.

Вчера, 26 июня, котик вернулся домой в страшном состоянии: с отрубленной ногой, срезанными ушами, вырванными когтями и ссадиной на голове. Симба чудом остался жив и приполз домой обессиленный.

За его здоровье и жизнь борются ветеринары: сейчас его ждет ампутация, лечение некроза и долгий путь реабилитации.

Новости Днепра про Отрубили ногу и отпустили домой: в Днепре неизвестные поиздевались над домашним котом

Владелица маленького домашнего любимца просит о помощи в поиске неизвестных людей, который над ним поиздевались.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасают кота над которым издевались люди.

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Новости Днепра про Отрубили ногу и отпустили домой: в Днепре неизвестные поиздевались над домашним котомУкраїнська Новости Днепра про Отрубили ногу и отпустили домой: в Днепре неизвестные поиздевались над домашним котомРусский

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