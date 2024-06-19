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  • Отрезанное ухо и разорванное тело: в Днепре спасают кота над которым издевались люди

Отрезанное ухо и разорванное тело: в Днепре спасают кота над которым издевались люди

Сегодня 13:42
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В Днепре в помощи нуждается кот Дружок, пострадавший от рук людей.

Новости Днепра про Отрезанное ухо и разорванное тело: в Днепре спасают кота над которым издевались люди

Дружка под свою опеку взял мини-приют «Мы за право на жизнь». Его куратор Ольга Уманчик рассказала, что над котом издевались. Ветеринары подтвердили, что ранения нанесли не животные. Четвероногого покалечили люди, ведь характерных собачьих или кошачьих укусов на теле нет.

У Дружка отрезан кусок уха, раны по всему телу, а также черепно-мозговая травма и сломана лапа. Плечо, где была разорвана кожа, зашили.

Каждый день ему зачищают и перевязывают многочисленные раны. Также дают антибиотики, чтобы не развился сепсис. Лапу пытаются спасти ветеринары, но сейчас лечение зашло в тупик из-за отсутствия финансирования.

Если не собрать необходимую сумму, то конечность придется ампутировать. Для бездомного кота это смертельный приговор, поэтому волонтеры просят неравнодушных людей о помощи.

Сейчас нужно заплатить более 11 тысяч гривен долга.

Інстаграм притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Решта соцмереж та реквізити: https://mssg.me/fond_umanchyk_olga

Куратор притулку: +380732350370 Ольга

Картки для допомоги:

4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com — международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок PrivatBank:

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення: «Благодійна допомога для котика Дружочка»

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Новости Днепра про Отрезанное ухо и разорванное тело: в Днепре спасают кота над которым издевались людиУкраїнська Новости Днепра про Отрезанное ухо и разорванное тело: в Днепре спасают кота над которым издевались людиРусский

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