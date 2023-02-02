Отравилась продуктами горения: на Днепропетровщине из-за пожара пострадала 82-летняя женщина

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома. Пожар локализовали в 07:18 и ликвидировали в 07:48. Огонь повредил пол и домашние вещи в комнате на площади 10 кв. м.
К сожалению, из-за пожара 82-летняя женщина отравилась продуктами горения. Ее госпитализировали в больницу.
К тушению возгорания привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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