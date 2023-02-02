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  • Отравилась продуктами горения: на Днепропетровщине из-за пожара пострадала 82-летняя женщина

Отравилась продуктами горения: на Днепропетровщине из-за пожара пострадала 82-летняя женщина

Сегодня 16:01
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Сегодня, 2 февраля, в 07:01 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Соборной поселка Покровское.

Новости Днепра про Отравилась продуктами горения: на Днепропетровщине из-за пожара пострадала 82-летняя женщина

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома. Пожар локализовали в 07:18 и ликвидировали в 07:48. Огонь повредил пол и домашние вещи в комнате на площади 10 кв. м.

Новости Днепра про Отравилась продуктами горения: на Днепропетровщине из-за пожара пострадала 82-летняя женщина

К сожалению, из-за пожара 82-летняя женщина отравилась продуктами горения. Ее госпитализировали в больницу.

К тушению возгорания привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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Новости Днепра про Отравилась продуктами горения: на Днепропетровщине из-за пожара пострадала 82-летняя женщинаУкраїнська Новости Днепра про Отравилась продуктами горения: на Днепропетровщине из-за пожара пострадала 82-летняя женщинаРусский

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