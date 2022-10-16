Оторвало пальцы снарядом: в Днепре спасают мальчика

Оккупанты применяют оружие, снаряды которого могут разрываться впоследствии и разлетаются по большой площади. Уже не первый раз за время войны от взрыва снаряда пострадал человек.
В селе Криворожье на Донетчине 9-летний мальчик взял в руки лежавший посреди улицы боеприпас. К сожалению он взорвался прямо в руке ребенка.
Мальчику ампутировали несколько пальцев, его спасают в больнице Днепра.
Об этом сообщили в редакции «Днепр оперативный».
Пожалуйста, не прикасайтесь к неизвестным предметам на улицах и научите этому детей!Елизавета Бельмас
Автор:
В воскресенье, 2 октября, в Пятихатском районе на автодороге Знаменка-Луганск-Изварино…
В Днепре спасают 5-летнего мальчика из Новомосковска, который наглотался таблеток…
Мы писали, что в ночь на 28 сентября в полицию…
В ночь на 28 сентября в полицию сообщили, что на…
В Украине уже почти 8 месяцев идет противостояние российской агрессии и полномасштабному вторжению российской армии на украинские земли.
Сегодня донецкий горсовет не работает.
Глава ДнепрОВА Валентин Резниченко традиционно сообщил о ситуации в области на утро 16 октября.
Зонт сегодня не понадобится!
Сегодня, 15 октября, в 16.12 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на улице Серафимовича в Кривом Роге.
В Павлограде в воскресенье и в понедельник могут планово отключать свет.
О том, как прошел 234-й день полномасштабной войны на Днепропетровщине, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
Известная украинская снайперша, офицер ВСУ Евгения Эмеральд с позывным "Жанна Д'арк" вышла замуж за любимого-военного.
Во временно оккупированном Херсоне российские военные убили украинского музыканта, главного дирижера Херсонского музыкального драматического театра Юрия Керпатенко.
Парк имени Лазаря Глобы – любимое место отдыха многих днепрян и гостей города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!