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Оторвало пальцы снарядом: в Днепре спасают мальчика

Сегодня 11:48
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Еще один человек стал жертвой разорвавшегося в руке снаряда.

Оккупанты применяют оружие, снаряды которого могут разрываться впоследствии и разлетаются по большой площади. Уже не первый раз за время войны от взрыва снаряда пострадал человек.

В селе Криворожье на Донетчине 9-летний мальчик взял в руки лежавший посреди улицы боеприпас. К сожалению он взорвался прямо в руке ребенка.

Мальчику ампутировали несколько пальцев, его спасают в больнице Днепра.

Об этом сообщили в редакции «Днепр оперативный».

Пожалуйста, не прикасайтесь к неизвестным предметам на улицах и научите этому детей!

Новости Днепра про Оторвало пальцы снарядом: в Днепре спасают мальчика

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Новости Днепра про Оторвало пальцы снарядом: в Днепре спасают мальчикаУкраїнська Новости Днепра про Оторвало пальцы снарядом: в Днепре спасают мальчикаРусский

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