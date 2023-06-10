Отобрали пробы воды: есть ли угроза вспышки холеры на Днепропетровщине

Ежедневно жителей области пугают холерой.

Соцсети и мессенджеры завалены сообщениями о том, что в Украине, а в частности в регионах, которые находятся на Днепре, есть угроза вспышки холеры.

Однако не стоит паниковать! В Днепропетровской области специалисты постоянно отбирают пробы воды и мониторят ситуацию. Сейчас показатели в норме.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

По словам Галины Шамычковой, заведующей отделением Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней, последняя вспышка холеры на Днепропетровщине была в 1994 году.

Несмотря на это, мы постоянно мониторим состояние водоемов. С июня по сентябрь отбираем пробы воды в определенных точках. При необходимости увеличиваем количество участков, которые нужно проверить. Всех больных кишечными инфекциями направляем на дополнительные обследования. Делаем все, чтобы предупредить холеру. В настоящее время угрозы вспышки заболевания на Днепропетровщине нет, – отметила она.

И добавила, что с наступлением жары возрастает риск заражения другими кишечными инфекциями. Поэтому жители должны позаботиться о своем здоровье и придерживаться определенных рекомендаций:

часто мыть руки. Особенно тщательно – перед приемом пищи, после посещения туалета, пользования общественным транспортом;

всегда мыть овощи и фрукты, по возможности ошпаривать их кипятком;

термически обрабатывать пищу, соблюдать правила хранения;

использовать отдельно кухонные принадлежности для сырых и готовых продуктов и т.д.

Не распространяйте фейки и доверяйте только официальным источникам!

Напомним, ранее мы писали, что в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС уровень воды постепенно падает, но затопленными остаются тысячи домов.

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