Отобрали пробы воды: есть ли угроза вспышки холеры на Днепропетровщине

Соцсети и мессенджеры завалены сообщениями о том, что в Украине, а в частности в регионах, которые находятся на Днепре, есть угроза вспышки холеры.
Однако не стоит паниковать! В Днепропетровской области специалисты постоянно отбирают пробы воды и мониторят ситуацию. Сейчас показатели в норме.
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.
По словам Галины Шамычковой, заведующей отделением Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней, последняя вспышка холеры на Днепропетровщине была в 1994 году.
Несмотря на это, мы постоянно мониторим состояние водоемов. С июня по сентябрь отбираем пробы воды в определенных точках. При необходимости увеличиваем количество участков, которые нужно проверить. Всех больных кишечными инфекциями направляем на дополнительные обследования. Делаем все, чтобы предупредить холеру. В настоящее время угрозы вспышки заболевания на Днепропетровщине нет, – отметила она.
И добавила, что с наступлением жары возрастает риск заражения другими кишечными инфекциями. Поэтому жители должны позаботиться о своем здоровье и придерживаться определенных рекомендаций:
Не распространяйте фейки и доверяйте только официальным источникам!
Напомним, ранее мы писали, что в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС уровень воды постепенно падает, но затопленными остаются тысячи домов.
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