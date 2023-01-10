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Отныне праздничные салаты без продукции Бондюэль: НАЗК

Сегодня 19:15
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Французская компания стала спонсором террористической войны РФ. НАЗК призывает ввести санкции против производителя замороженных и консервированных овощей Bonduelle.

Новости Днепра про Отныне праздничные салаты без продукции Бондюэль: НАЗК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) призвало ввести санкции против французского производителя замороженных и консервированных овощей — Bonduelle из-за скандала с гуманитарной помощью   для российской армии. Соответствующее сообщение появилось  в Twitter НАЗК.

«Этот год начинается с новой цели санкций. Bonduelle Group получила заслуженную порцию позорной славы и уже стала спонсором международной войны. Спасибо миру за беспрецедентную поддержку», — говорится в сообщении.

НАЗК подчеркивает, что компанию уже внесли в список International War Sponsor (Международных спонсоров войны).

Все компании из списка International War Sponsor включены в базу World-Check, используемую во всем мире для выявления лиц и компаний с финансовыми, регуляторными или репутационными рисками. Компании официально получают статус высокорисковых и подвергаются усиленным проверкам со стороны западных банков и финучреждений.

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