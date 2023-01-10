Отныне праздничные салаты без продукции Бондюэль: НАЗК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) призвало ввести санкции против французского производителя замороженных и консервированных овощей — Bonduelle из-за скандала с гуманитарной помощью для российской армии. Соответствующее сообщение появилось в Twitter НАЗК.
«Этот год начинается с новой цели санкций. Bonduelle Group получила заслуженную порцию позорной славы и уже стала спонсором международной войны. Спасибо миру за беспрецедентную поддержку», — говорится в сообщении.
НАЗК подчеркивает, что компанию уже внесли в список International War Sponsor (Международных спонсоров войны).
Все компании из списка International War Sponsor включены в базу World-Check, используемую во всем мире для выявления лиц и компаний с финансовыми, регуляторными или репутационными рисками. Компании официально получают статус высокорисковых и подвергаются усиленным проверкам со стороны западных банков и финучреждений.
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